Consiglio comunale convocato d'urgenza per il 30 novembre

Con il sindaco dimissionario, il Consiglio comunale è convocato, in via d'urgenza, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per giovedì 30 novembre 2023 con inizio alle ore 10, in seduta di seconda convocazione.Ordine del giorno1. Causa civile Germani Dibenedetto c/Comune di Barletta. Ordinanza Corte di Appello di Bari n. 2092/2021 rep. 1939/2021 del 07/07/2021 e sentenza T.A.R. Puglia – sede Bari sez. II - n. 1160/2022 del 12.08.2022. Riconoscimento debito fuori bilancio integrativo (proposta n. 128).2. Proposta di delibera n.129 (Consiglio Comunale): approvazione Programma comunale per il diritto allo studio – anno 2024 (L.R. 31/2009 - proposta n°129).I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all'URL: barletta.synedrio.e