Consiglio Comunale: approvato il bilancio consolidato 2023

Dopo due tentativi andati a vuoto negli ultimi consigli comunali a causa del mancato raggiungimento del quorum deliberativo, la giunta Cannito riesce a farsi approvare dall'aula il bilancio consolidato per l'esercizio 2023.17 i voti favorevoli al provvedimento, tra cui quelli dei consiglieri Luigi Di Monte e Rosa Tupputi, recentemente passati, come noto, tra i banchi della maggioranza. Hanno optato invece per l'astensione i consiglieri di Forza Italia da tempo in polemica con l'amministrazione Cannito, mentre è risultato assente giustificato il consigliere Flavio Basile, a causa di importanti impegni professionali.Lo stesso esito ha ottenuto l'approvazione di una variazione urgente di bilancio (con termine ultimo di approvazione il 30 novembre) riguardante diversi capitoli di spesa, cosa che ancora una volta è stata messa in evidenza dalle opposizioni di centro-sinistra, i quali hanno rinnovato l'appello all'amministrazione a presentare proposte di delibera riguardanti variazioni di bilancio materia per materia, settore per settore. A tale rilievo ha risposto direttamente l'assessore al ramo Davide Campese, il quale ha motivato con l'imminente scadenza (pena perdita di fondi) la proposta di delibera in questione. Proposta di delibera la cui discussione ha visto un innalzarsi dei toni tra il sindaco Cannito e le opposizioni (in particolare il consigliere Carmine Doronzo di Coalizione Civica) al momento del dibattito sulla graduatoria del bando inerente le iniziative per le festività natalizie. Graduatoria nella quale figurano soggetti ammessi ma non ancora finanziati. A tal proposito, dopo una breve sospensione dei lavori, il sindaco cannito si è impegnato a nome dell'amministrazione a reperire le risorse necessarie per i soggetti ammessi in graduatoria ma che ancora non hanno avuto accesso ai finanziamenti.Sono state approvate inoltre, con i voti questa volta di tutta la maggioranza e l'astensione delle opposizioni, altre urgenti variazioni di bilancio riguardanti:fondi PNRR da destinare al nuovo polo per l'infanzia in zona 167 e risorse provenienti da FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e FSE (Fondo Sociale Europeo) per la digitalizzazione degli archivi di edilizia privata;riqualificazione del canile comunale;realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana. In particolare in zona Sette Frati e presso i giardini De Nittis;fondi da destinare all'avvocatura comunale derivanti da maggiori entrate dalla lotta all'evasione e da proventi di centri sportivi comunali;finanziamenti regionali e ministeriali da destinare ai servizi sociali, in particolar modo all'assistenza domiciliari per bambini autistici e per gli anziani anche attraverso il nuovo strumento dei "Servizi di Sollievo" previsti dalla Regione Puglia.L'assise ha inoltre approvato con voto unanime il programma comunale per il diritto allo studio per l'anno 2025. Approvazione che è giunta al termine di una discussione quanto mai costruttiva dove si è posto l'accento sull'importante ruolo che la Commissione Cultura ha avuto nella stesura della proposta di delibera. Discussione dove si è inoltre auspicato un potenziamento del servizio mensa e soprattutto di quello del trasporto, che ancora risulta carente in alcune zone della città.Durante l'ora delle domande di attualità non è mancato infine l'argomento del famigerato spago legato alla statua di Eraclio. Se n'è discusso tramite le domande presentate dai consiglieri Santa Scommegna (PD) e Carmine Doronzo (Coalizione Civica).Al quesito ha dato risposta l'assessore Giuseppe Di Leo,il quale ha notiziato l'aula della lettera di scuse della ditta incaricata dell'installazione di luminarie natalizie responsabile, nella persona di un proprio dipendente, del "fattaccio", e della sanzione comminata alla suddetta ditta dalla Polizia Locale.