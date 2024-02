Coalizione Civica aderisce alla manifestazione contro l'Autonomia differenziata

«"La Repubblica è una e indivisibile" recita l'articolo 5 della nostra carta Costituzionale, eppure c'è chi vorrebbe spaccare l'Italia in due: da un lato le regioni del Nord con una capacità economica maggiore, dall'altra le regioni del Sud -come la Puglia- con una minore capacità economica, nonostante siano state già abbandonate da anni di politiche pubbliche privatistiche e a vantaggio dei grandi interessi settentrionali, attuate da quasi tutti i governi della storia repubblicana». Così i consiglieri comunali di Coalizione Civica Carmine Doronzo e Michela Diviccaro.«L'attuale Governo di centro-destra, con a capo Salvini e Meloni, si appresterà in questi giorni a votare anche alla Camera il cosiddetto DDL Calderoli che prevede la realizzazione completa dell'autonomia differenziata, a causa della quale le regioni meridionali continueranno ad essere lasciate sempre più sole dallo Stato centrale in quanto il decentramento delle materie oggi statali penalizzerà i territori con minore gettito fiscale. Per questo motivo, il gruppo politico di Coalizione Civica condanna fortemente questo tentativo di "secessione dei ricchi" e decide di aderire alla manifestazione regionale promossa da CGIL e UIL quest'oggi a Bari alle ore 17 in Piazza San Ferdinando al fine di difendere l'Unità del Paese contro questo disegno di legge anti-sociale. Al tempo stesso facciamo appello a tutte le donne e gli uomini che vorranno difendere il Sud e i nostri territori ad unirsi a noi in quella che sarà una lunga battaglia politica che ci vedrà schierati in prima linea».