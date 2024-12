Centro Famiglie di Barletta, domani l'incontro "Cancella il pregiudizio, accendi l'umanità"

"Cancella il pregiudizio, accendi l'umanità", questo il titolo dell'incontro pubblico promosso dalle fondatrici e responsabili del Centro per le Famiglie di Barletta, avv.te Rosanna Fiorella e Grazia Corcella, in collaborazione con il CAD MoNdi di Bari: un'occasione per conoscere il lavoro dei Centri Antidiscriminazione da orientamento sessuale e identità di genere, al fine di combattere i pregiudizi e le discriminazioni verso la comunità LGBTQIA+ attraverso gli strumenti legali e normativi a nostra disposizione.Ospite dell'incontro sarà la coordinatrice del CAD MoNdi, Rosy Paparella, nonché insegnante e Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Puglia dal 2011 al 2017.La cittadinanza tutta è perciò invitata giovedì 19 dicembre, alle ore 18:30, presso la sede del Centro per le Famiglie di Barletta in Via Rizzitelli 45/A, per affrontare il dibattito e discutere insieme circa le possibili soluzioni alle problematiche della nostra società.Vi aspettiamo!"Le avvocate e responsabili del Centro per le Famiglie di Barletta, Rosanna Fiorella e Grazia Corcella, le attiviste e gli attivisti tutti.