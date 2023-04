Cascate via Misericordia, incontro tra amministrazione comunale e Timac

È stato individuato «un percorso, che coinvolgerà anche la provincia, per la gestione delle acque meteoriche in eccesso». Lo ha dichiarato Andrea Camaiora, responsabile delle relazioni esterne di Timac Agro Italia, l'azienda sita nel centro città, a Barletta. Ieri mattina, considerando le abbondanti piogge sono andato a verificare sulle mura esterne dell'azienda, lungo via della Misericordia, e c'era fuoriuscita di acqua –-. Ho allertato sia la capitaneria di porto che l'Arpa Puglia: hanno avviato tutte le procedure per effettuare un campionamento delle acque».Lo stesso esame è stato compiuto anche dall'azienda e i "due dati saranno confrontati"., che ha anche la delega all'Ambiente. Inoltre, ieri mattina, nel corso di un incontro «Timac ha fatto una richiesta, che sarà da verificare –-: se possiamo immettere acque di prima e seconda pioggia nella condotta di fogna bianca. Io mi sono riservato –-, perché servirà l'approvazione dalla provincia e i dati scientifici prelevati ieri mattina». Il sindaco, in ultimo, ha chiesto alla società di fornire ai cittadini sempre più informazioni sui propri protocolli di controllo e sicurezza ambientale, con la pubblicazione di dati e resoconti, nonché di possibili visite guidate all'interno dello stabilimento. "Considerando quanto continua ad accadere in città –– ci chiediamo oggi più che mai se non sia il caso di nominare qualcuno che possa, in maniera competente, seguire le vicende che riguardano le questioni ambientali, la sicurezza e la salute dei cittadini a Barletta».