Caracciolo: «Piano di recupero liste di attesa gesto di attenzione per la salute dei pugliesi»

"Il nuovo piano di recupero delle liste di attesa è un segnale forte di attenzione della Regione Puglia per la salute dei cittadini pugliesi". Così il presidente del gruppo Pd, Filippo Caracciolo."Finanziato con 30 milioni di euro stanziati nella legge di bilancio - afferma Caracciolo - il piano definisce un potenziamento dell'offerta assistenziale attraverso il coinvolgimento delle strutture pubbliche e private accreditate. Il fine è quello di ridurre notevolmente le liste di attesa"."Le Direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli I.R.C.C.S. pubblici del Servizio Sanitario Regionale - prosegue il consigliere regionale - sono chiamate a predisporre entro il 20 marzo 2023l'aggiornamento del "Programma attuativo aziendale per il recupero delle liste di attesa" che deve specificare le nuove misure da intraprendere nel corso dell'anno 2023. Successivamente saranno istituite agende di prenotazione con prestazioni aggiuntive che si potranno effettuare anche fuori dagli orari di e nei giorni festivi"."L'attuazione del piano sarà oggetto di monitoraggio bimestrale e il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati comporterà il decadimento dei direttori generali delle Asl. La salute dei cittadini - conclude Caracciolo - è in cima alle nostre priorità ed è per questo che vigileremo affinché quanto previsto dalla delibera di giunta sia effettivamente realizzato".