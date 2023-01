Caracciolo: «Il Pd è unito, il congresso momento di svolta»

"Il Congresso sarà un momento di unione e non di divisione, come vorrebbero i nostri avversari. Anche in Puglia fanno di tutto per raccontare un partito lacerato da questa campagna congressuale, ma non è affatto così. E' giusto che ogni individuo del Pd si senta libero di sostenere il candidato alla segreteria più vicino alle proprie sensibilità o alla propria idea di partito. Senza per questo demonizzare gli altri candidati. Sono tutte personalità di altissimo profilo, che aiuteranno il Partito Democratico a tornare il partito della gente, quel fronte progressista che soprattutto in questo momento storico è fondamentale per il nostro Paese".Così Filippo Caracciolo, presidente del gruppo Pd alla Regione Puglia, sul dibattito pre congressuale e alla vigilia del ritorno in Puglia di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria che ha deciso di sostenere."Sostengo Stefano perché ritengo che sia la persona giusta al posto giusto al momento giusto", sottolinea Caracciolo. "Ha dimostrato grandi capacità amministrative e politiche, ha grande esperienza e sarebbe un segretario in grado di tenere unite tutte le anime e le sensibilità del partito. Ma Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo sono tre ottimi candidati e se dovesse vincere uno di loro saremo tutti pronti a sostenere il nuovo segretario, convinti che sia un momento di svolta importante per il Pd. I colleghi consiglieri regionali hanno la massima libertà nella scelta e ogni opinione viene rispettata. Non ci sono divisioni, non ci sono lotte intestine. In Regione la svolta è già in atto, finalmente si è ritrovata una bella sintonia e unità. Lavoreremo perché sia così anche a Roma, così come sul territorio, nei Comuni. Bisogna tornare a fare politica tra la gente e il Congresso sarà una sorta di big bang, comunque vada".