Caracciolo: «Direzione delle agenzie di viaggio, premio alla competenza»

«L'approvazione da parte del consiglio regionale della proposta di legge del gruppo PD sulla direzione delle agenzie di viaggio è un riconoscimento alla competenza ed alla preparazione, requisiti necessari per la gestione di un settore nevralgico per l'economia pugliese». A commentare la ratifica della proposta di legge è il consigliere regionale presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.«Con la nuova legge sulla disciplina per le agenzie di viaggio- prosegue Caracciolo - il corso di formazione per accesso alla direzione sarà reso facoltativo per chi abbia conseguito il titolo di laurea in "Scienze economiche per l'ambiente e la cultura" precedentemente non inserito tra i titoli utili all'ottenimento diretto della qualifica. Vengono così valorizzate le competenze acquisite durante un percorso di studi completo e qualificante».«La ratifica del provvedimento - conclude il presidente del gruppo PD - arricchisce il potenziale bagaglio di competenze di figure strategiche per il settore turistico della nostra Regione pronto ad essere il cardine della ripresa economica post-pandemica».