Cantieri via Andria e Via Veneto, il Movimento 5 Stelle: «Si allevino i disagi, il sindaco dia risposte concrete»

«Che i problemi delle periferie non siano in cima all'agenda politica di questa amministrazione ne avevamo contezza già da parecchio, ma che oltre a tale menefreghismo si aggiunga anche la presa in giro, questo non possiamo accettarlo. Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Barletta chiede al Sindaco Cannito e alla sua amministrazione di dare risposte concrete risolvendo quanto prima i molti disagi causati dai due cantieri in via Vittorio Veneto».«È rimasta inascoltata la nostra denuncia sulla complessa e problematica situazione dovuta al cantiere del sottopasso di via Andria: una zona lasciata completamente al buio diventata inevitabilmente luogo di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti oltre che poco sicura per gli abitanti del quartiere. Dal momento che quella tratta non sarà aperta prima di luglio, è evidente che qualcosa bisogna fare nell'immediato: accendere un lampione, tra l'altro già esistente, è davvero così complicato? A pochi passi dal sopra citato cantiere, i lavori per il sottopasso pedonale del retro stazione bloccano l'altra estremità di via Vittorio Veneto. Come se non bastassero i numerosi pasticci legati all'assurda cementificazione degli alberi e agli annunci del sindaco Cannito sul termine dei lavori, puntualmente disattesi, da qualche tempo la strada è chiusa al traffico. Pedoni e automobilisti sono così costretti a percorrere strade alternative, congestionando la parallela viale Marconi, strada anch'essa interessata dalla presenza di cantieri oltre che caratterizzata un manto stradale fortemente compromesso. La ragionevole richiesta dei cittadini è quella di chiarire una volta per tutte quando via Vittorio Veneto tornerà completamente fruibile, oltre quella di effettuare semplici interventi di illuminazione, pulizia e manutenzione delle strade che il Movimento 5 Stelle ribadisce ancora una volta oggi. È evidente che col passare dei mesi i numerosi disagi causati da queste situazioni stanno diventando insostenibili. L'amministrazione ha il dovere di fornire quanto prima risposte certe ai tanti cittadini che subiscono le storpiature di un quartiere diventato ormai invivibile. Il sindaco Cannito batta presto un colpo, e si ricordi che a Barletta oltre alle luci natalizie del centro cittadino, esistono anche le periferie».