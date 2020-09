Boccia a Barletta: «La scuola riparte in sicurezza, ma non siamo fuori pericolo»

Social Video 4 minuti Rientro in aula, Boccia: «Garantiamo sicurezza» Cosimo Giuseppe Pastore

È tutto pronto per unin piena sicurezza o almeno così sembra. Già, perché il vero test per questa fase di piena convivenza con il virus, in concomitanza alla risalita dei contagi in tutta Italia, sarà laSe ne è discusso nel pomeriggio di ieri alla presenza del Ministro per gli Affari regionali,, nel corso dell'incontro intitolato "" organizzato da Solo Dirigenti (associazione dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche autonome) nell'auditorium del liceo Scientifico "C. Cafiero" di Barletta.«Riaprire in sicurezza – ha detto– non significa che siamo fuori da qualsiasi rischio, le famiglie devono saperlo. Quello che garantiamo è che se da febbraio a maggio/giugno da essere percepiti come uno dei paesi untori del mondo siamo diventati il paese più sicuro al mondo è perché».L'unico modo, ha detto il vicepresidente della Federazione italiana medici pediatri,, sarà predisporre degli. «Se non si crea un centro a disposizione esclusiva dei bambini e delle famiglie dove fare une ottenere il– ha spiegato- il sistema scolastico, malgrado tutte le eccellenti messe in pratica dai dirigenti scolastici, collasserà perché i bambini prolungheranno le assenze, ma soprattutto i bambini si riammalano e quindi sarà un ciclo che non finisce più».Ma ad essere coinvolti nella ripartenza della scuola sono molte altre sfide tra cui quella degli, dellae della predisposizione ditra gli studenti.«Dobbiamo garantire loro sicurezza – ha aggiunto il– e noi dobbiamo farlo con il rigore e la prudenza con cui abbiamo lavorato in questi mesi». Quello delè l'elemento caldo di questa ripartenza, ha evidenziato, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia: «È un'attività che necessita di un'analisi congiunta che stiamo facendo con Protezione civile, con il Demanio e con gli Enti locali. Tutti i territori della Puglia, compreso quello della Bat, sono positivamente sistemati da questo punto di vista».Cruciale, proprio come nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria, sarà il ruolo della. «La Protezione civile – ha detto il presidente del comitato permanente della Protezione civile della Regione Puglia,– non può non essere coinvolta in questa fase perché la presenza costante di operatori sanitari deve, ma deve ancheche non possono avere il pensiero fisso di ciò che sta succedendo all'interno delle aule».«Tra i vari contesti sociali,– ha conclusoperché più sotto osservazione. Serve però la partecipazione di tutti: non bastano le regole per fare civiltà, bisogna essere cittadini per fare civiltà».