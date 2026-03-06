Blocco incentivi imprese, le preoccupazioni dell'associazione ASSINPRO

ASSINPRO (Associazione ) esprime preoccupazione per la sospensione dei principali bandi regionali destinati agli incentivi alle imprese. Si tratta di strumenti fondamentali per sostenere investimenti, innovazione e occupazione nel tessuto produttivo pugliese.«Comprendendo le ragioni tecniche della decisione, riteniamo però indispensabile che la sospensione sia limitata nel tempo e che la Regione Puglia chiarisca rapidamente tempi e modalità di riattivazione delle misure. Le imprese hanno bisogno di certezze e continuità nelle politiche di sviluppo. Per questo chiediamo alla Regione di reperire al più presto le risorse necessarie e ripristinare i bandi, evitando rallentamenti agli investimenti programmati.» così il presidenteASSINPRO conferma la propria disponibilità al confronto con le istituzioni per sostenere la crescita economica e industriale del territorio.