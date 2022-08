Beach Sprint: programmato per sabato 27 e domenica 28 a Barletta

Alla presenza del Sindaco Cosimo Cannito, del Presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte, del Senatore Dario Damiani, dell'Amministratore Unico di Bar.S.A. S.p.A. Michele Cianci e dei Consiglieri Comunali Vittorio Cardone (con delega allo sport) e Antonio Comitangelo, si è svolta presso la sezione cittadina della Lega Navale Italiana la presentazione del campionato nazionale di "Beach Sprint" edizione 2022.La manifestazione è sostenuta dalla Regione Puglia (classificandola "grande evento") e dalla locale Amministrazione. Vanta la copertura televisiva, in diretta, a cura di RAI Sport. È in programma a Barletta sabato 27 e domenica 28 agosto prossimo sul Lungomare Pietro Paolo Mennea. Per l'occasione convergeranno nella città della Disfida centinaia tra i migliori atleti italiani della disciplina con i relativi staff che daranno vita a coinvolgenti competizioni di questa specialità "ibrida" del canottaggio, con impegnative performance agonistiche degli equipaggi sia in acqua che sulla battigia. In palio il titolo nazionale e il "pass" per i prossimi mondiali, in Galles.Il Sindaco Cannito ha sottolineato che "seguirà con interesse l'evento nella certezza che manifestazioni di questo tipo attribuiscono lustro alla nostra città e impulso all'economia locale".Il Presidente della Lega Navale di Barletta Giuseppe Gammarota, nel suo benvenuto, ha voluto sottolineare l'importanza di implementare le attività sportive legate al mare. Gammarota, all'unisono con il Presidente del comitato organizzatore Roberto Rizzi, ha colto l'occasione per ringraziare il Comune anche per la concessione di una spiaggia finalizzata alle attività sportive legate al mare.Luciana Reale, rappresentante della Federazione Canottaggio Italiana si è detta favorevolmente "impressionata" per l'organizzazione, sulla quale si è soffermato anche il vice Comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Barletta, Antonio Ricci, che ha pronunciato parole di condivisione per il rispetto di tutte le norme di sicurezza.