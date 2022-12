Barletta-Matera, ordinanza dell'ufficio traffico

In occasione dell'incontro di calcio di serie D tra Barletta 1922 e la FC Matera, programmato alle ore 15 di domenica 11 dicembre allo stadio comunale "Puttilli", per esigenze di ordine pubblico si renderà necessario interdire la circolazione veicolare lungo le strade circostanti l'impianto sportivo, consentendo così il regolare accesso e deflusso dei tifosi.L'Ufficio Traffico dell'Ente civico ha emanato un'ordinanza dirigenziale che istituisce divieti di sosta con rimozione a tutte le categorie di veicoli dalle ore 12.30 alle 17 dell'11 dicembre e, analogamente, divieti di transito (eccetto autorizzati e residenti) sino a cessata necessità.Essi varranno in:· Via Dante Alighieri (tra viale Manzoni e via Vittorio Veneto).· Via Zanardelli (da via Beccaria a via Vittorio Veneto).· Via Vittorio Veneto (da via Zanardelli a via Barbarisco). Per gli autorizzati e i residenti accesso unicamente dall'intersezione tra via Vittorio Veneto e via Barbarisco.· Via Da Vinci (tratto costeggiante il complesso residenziale "Colosseo"). Per gli autorizzati e i residenti accesso unicamente dall'intersezione tra via Da Vinci e il sottovia Alvisi, presso il bar.· Via Vittorio Veneto (tra il civico 40 della medesima via e il civico 01 di via Da Vinci, tratto costeggiante il complesso residenziale "Colosseo"). Per gli autorizzati e i residenti accesso unicamente dall'intersezione tra via Da Vinci e il sottovia Alvisi, presso il bar.I divieti potranno essere modulati dalle Forze dell'Ordine, in situazioni di particolare necessità, per salvaguardare la sicurezza pubblica.Dal Sindaco Cosimo Cannito il richiamo, rivolto agli automobilisti, a condotte responsabili rispettando le disposizioni emanate e, in generale, le norme del Codice della Strada. Le inosservanze – precisa il cittadino – prevedono l'inevitabile ricorso alle sanzioni amministrative per punire gli indisciplinati