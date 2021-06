Barletta, danneggiati 30 alberi di pesco: allarme nelle campagne

Le campagne del territorio ancora una volta sotto assedio. Questo è solo l'ultimo degli episodi in ordine di tempo. Sfregio agli ulivi sono all'ordine del giorno nei campi fra Andria e Canosa di Puglia. Nella lunga lista si contano tendoni di uva abbattuti, raccolti dati alle fiamme e carcasse di auto rubate, cannibalizzate e abbandonati nei terreni o nei corsi d'acqua del fiume Ofanto e del canale Ciappetta Camaggi collettore delle acque reflue del depuratore di Andria.

Trenta alberi di pesco danneggiati. I rami sono stati tagliati con una sega o in alcuni casi spezzati. È accaduto nelle campagne della borgata di Montaltino, in agro di Barletta. Ad agire con ogni probabilità si è trattato di una squadra formata da diverse persone. Di sicuro opera di qualcuno che ha una buona conoscenza del territorio tanto da sapere che quei terreni erano senza un guardiano. Il titolare ha sporto denuncia. Ha quantificato i danni per oltre 10mila euro a cui va aggiunta la mancata produttività delle piante che per diverse stagioni. Il proprietario del pescheto non ha sospetti. Ha solo riferito di aver subito in passato furti nella sua azienda agricola ma mai sfregi di questo tipo.