Barletta Comune Custode del Fratino, il riconoscimento a Palazzo di Città

ottiene il riconoscimento di. La cerimonia di consegna si è svolta venerdì a Palazzo di Città, con il coordinatore del progetto Stefano, il referente cittadino di Legambiente Raffaelee la presidentessa di Legambiente Puglia Danielache hanno assegnato il titolo all'amministrazione comunale e al sindaco Cosimo Cannito.«Il fratino è una risorsa, non un problema – specifica– è una ricchezza sia in termini di biodiversità che sotto l'aspetto socio-economico. Siamo contenti di assegnare questo riconoscimento alla città di Barletta, che è la prima ad entrare in questo network grazie ad un impegno costante nel corso di questi anni. Garantire delle aree in cui il fratino possa nidificare è segno di attenzione alla qualità delle spiagge».Fa da eco: «È stato quasi un decennio di attenzione costante e di dedizione incessante, nonostante a volte abbiamo pensato di mollare. Questo riconoscimento premia il nostro lavoro e siamo orgogliosi del fatto che l'amministrazione comunale abbia fatto propria questa battaglia per la tutela ambientale»., infine, fa riferimento alla tutela dell'area, anche attraverso la ricollocazione in altri luoghi delle attività turistiche e dei, come il Jova Beach Party del 2019 e del 2022 che, quest'anno, si terrà presso l'area dell'ex cartiera: «Avevamo già messo in conto di proteggere quell'area anche per il progetto di ricostituzione delle dune – spiega il primo cittadino – ma comunque questo riconoscimento rappresenta un premio ai nostri sforzi per la rinaturalizzazione della costa».