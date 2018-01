Barletta come Londra con il Mupi Scroller

Sinergia e collaborazione per raggiungere risultati importati che portino vantaggio sia al pubblico che al privato. È l'idea che ha portato il Comune di Barletta a stipulare un accordo con la Mediasistemi srl, azienda leader nella fornitura e gestione di impianti e sistemi per la comunicazione integrata.Un accordo che prevede la prima delle tre installazioni nella città di Eraclio e precisamente in viale Vittorio Veneto, di un Mupi Scroller, particolare impianto luminoso in voga nelle grandi città europee, direttamente gestito dall'azienda fornitrice senza alcun costo per il comune di Barletta.Anzi, per il Comune di Barletta è riservato il 15% dello spazio pubblicitario da destinarsi alla comunicazione istituzionale.La Mediasistemi srl non è nuova alla sinergia con enti comunali. In Puglia e in Abruzzo, infatti, di recente l'azienda ha avviato una collaborazione con alcuni comuni per la manutenzione e gestione di postazioni digitali, garantendo servizi di informazione telematica grazie a un mega display con tecnologia LED.Mediasistemi srl si avvale di un team di ingegneri e consulenti professionisti che garantiscono la massima efficienza nei sistemi di comunicazione integrata.