Barletta, Amnesty International presenta il rapporto sul genocidio a Gaza

Venerdì 4 aprile, Amnesty International organizza un incontro pubblico per presentare il rapporto dal titolo: "Ti senti come se fossi un subumano: il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza". L'evento, organizzato in collaborazione con la Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata, si terrà alle ore 18.30 presso la Chiesa di San Michele, Via Cialdini 58, a Barletta.Il report, pubblicato il 5 dicembre scorso, denuncia il genocidio che Israele ha commesso e sta continuando a commettere nei confronti della popolazione palestinese di Gaza. Amnesty International ha esaminato le violazioni commesse da Israele attraverso interviste a vittime e testimoni palestinesi, autorità locali di Gaza e operatori sanitari, e attraverso ricerche sul campo e analisi di un'ampia serie di prove materiali e digitali, comprese immagini satellitari. All'evento prenderanno parte Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, Mohammad Afaneh, per la Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata, Azmi Jarjawi, Responsabile dell'immigrazione ed internazionale CGIL Puglia e Jean-Patrick Sablot, per la Comunità Ebraica di San Severo. L'incontro sarà un'occasione per approfondire il drammatico scenario vissuto dalla popolazione palestinese nella Striscia di Gaza occupata. Attraverso le prove raccolte da ricercatori e ricercatrici, Amnesty International documenta come, durante l'offensiva militare lanciata dopo gli attacchi mortali del 7 ottobre guidati nel sud di Israele da Hamas, Israele abbia scatenato inferno e distruzione contro la popolazione palestinese di Gaza senza freni, in modo continuativo e nella totale impunità