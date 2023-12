Asl Bt, il poliambulatorio del distretto di Barletta intitolato a Ruggiero Lattanzio

Stamane, in piazza Umberto I a Barletta, si è tenuta la cerimonia di intitolazione del Poliambulatorio del Distretto di Barletta al compianto prof. Ruggiero Lattanzio che ha prestato la sua opera di medico dal 1952 al 1986. Primario di Chirurgia e Direttore Sanitario, il prof. Lattanzio ha anche guidato il primo centro trasfusionale della Regione Puglia e fu insignito della medaglia d'oro al merito della sanità.Sono intervenuti, tra gli altri, la Direttrice Generale Asl Bt Tiziana Dimatteo, il Direttore Sanitario Asl Bt Alessandro Scelzi, il Direttore Amministrativo Asl Bt Ivan Viggiano, il Direttore del Distretto n.4 di Barletta Domenico Spinazzola, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito ed alcuni famigliari del prof. Lattanzio.Per l'occasione è stata anche riaperta la porta del vecchio ospedale, con l'accesso in piazza Umberto I."Sono certa che, anche attraverso questa intitolazione che rende merito ad una eccezionale figura per la città di Barletta - commenta la DG Tiziana Dimatteo - il ricordo del prof. Lattanzio rimarrà sempre vivo soprattutto in una struttura dove egli ha lavorato con dedizione e amore per tanti anni".