“Aperitivo tra gli Ulivi”: a Corato l'Olio EVO celebrerà Sport, Salute e Cultura con la leggenda Roberto Donadoni

L'estate 2025 si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere, giunto alla sua quarta edizione:. Ideato e promosso da Maria Rosa Arbore e Luigi Malcangi, titolari dell'Azienda Agricola Lamacupa, l'appuntamento è fissato per venerdì 1° agosto 2025, dalle ore 19:00, nell'incantevole e suggestivo oliveto di famiglia a Corato.Quest'anno, il tema centrale dell'evento è "L'Olio tra Sport e Benessere", una scelta che mira a esaltare l'olio extravergine d'oliva non solo come eccellenza gastronomica, ma come elemento fondamentale di uno stile di vita sano ed equilibrato. La serata promette di essere un'esperienza multisensoriale che fonde territorio, convivialità e memoria, con un occhio di riguardo alla salute.L'evento, che gode del patrocinio dele del, è stato presentato ufficialmente lunedì 28 luglio con una conferenza stampa presso l'Azienda Agricola Lamacupa, presenti alla serata, moderata dal giornalista Matteo Schinaia: Corrado De Benedittis – Sindaco della Città di Corato,– Presidente IV Commissione Sviluppo Economico – Regione Puglia,– Titolari Azienda Agricola Lamacupa.– Presidente Associazione Il Giardino di Gloria e– Biologa NutrizionistaProtagonista d'eccezione dell'edizione 2025 sarà una vera leggenda del calcio nazionale e internazionale:, già stella della Serie A e della Nazionale italiana. Donadoni condividerà la sua preziosa esperienza sul legame tra sport, alimentazione e valori personali, offrendo spunti unici al pubblico.A condurre il talk sarà il giornalista, che guiderà un confronto con ospiti di spicco. Nel corso della serata Dott.ssa, biologa nutrizionista, approfondirà l'importanza del rigore alimentare e il ruolo cruciale dell'olio nella dieta, mentre, assaggiatore esperto e Capo Panel, guiderà i presenti alla scoperta delle caratteristiche che contraddistinguono un olio extravergine d'oliva di alta qualità.Dopo il dibattito, l'oliveto di Lamacupa si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto per deliziare i palati. Gli chefdi "Tenuta Tedone Consolini" edi "Radici Enocucina" saranno i protagonisti di uno show cooking dove l'olio sarà l'ingrediente principe, esaltando materie prime d'eccellenza in creazioni gustative uniche.La serata sarà arricchita dalle specialità del, dall'arte casearia dele dai dolci della, sarà lanciato un nuovo dolce il Mandolivo che promette di stupire i partecipanti all'evento. I calici si riempiranno con i vini delle, mentre l'originalità dei cocktail all'olio extravergine d'oliva creati da After Bistrot aggiungerà un tocco innovativo. L'atmosfera sarà ulteriormente allietata dalla musica e dalle voci straordinarie di, accompagnati dal sax dinon sarà solo celebrazione e gusto, ma anche solidarietà. Parte del ricavato dell'evento sarà devoluta all'associazione, a supporto del progetto "Benessere in Movimento" un progetto nato in maniera semplice e spontanea fra Maria Rosa Arbore e Mariastella Bonaventura, una iniziativa che mira a realizzare percorsi sensoriali specifici per ragazzi con disabilità, includendo esercizi di 'yoga' tra gli ulivi Lamacupa e l'apprendimento delle caratteristiche aromatiche e gustative dell'olio extravergine di oliva. Il progetto si avvale anche della collaborazione di realtà locali come la palestra Wellness e il, che contribuiranno con percorsi di psicomotricità.ha espresso così l'essenza di questa iniziativa: «L'ulivo è casa, è parte di noi, è dove tornare e da dove ripartire. Ogni nostra scelta nasce dall'amore per la terra. Con questa edizione vogliamo affermare che la qualità si può vivere, sentire, gustare, e che il benessere è un percorso fatto di scelte quotidiane, di cura e di bellezza».Sarà possibile prenotare i posti per "Aperitivo tra gli Ulivi" utilizzando il seguente link https://tinyurl.com/aperitivotragliulivi o contattare il numero 3476563644 (anche WhatsApp).