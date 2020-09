Antonio Decaro al fianco di Filippo Caracciolo per la sua riconferma in Regione

Social Video 2 minuti Caracciolo: «Orgoglioso della vicinanza di Antonio Decaro» Cosimo Giuseppe Pastore

"Contano i fatti" recita il suo slogan e i chilometri percorsi in questi dieci anni in Regione.si dice pronto per la sua terza rielezione nel Consiglio regionale pugliese, sostenuta dagli esponenti locali del Partito Democratico che nella serata di ieri ahanno ripercorso quanto è stato fatto negli ultimi quindici anni prima con Nichi Vendola e poi con Michele Emiliano.La vittoria del centrodestra, hanno spiegato, porterebbe la Puglia indietro di 20 anni, ad un periodo nel quale nessuno conosceva le potenzialità di una terra che nel tempo è divenuta non solo meta turistica, ma anche florido bacino di investimenti.«Grazie alla mia riconferma – ha detto Caracciolo – questo territorio avrà un rappresentante concreto e con la giusta esperienza per portare le esigenze e le istanze del territorio all'attenzione della Regione Puglia».A scendere in campo al fianco die della candidata tranese, la segretaria barlettana del Partito Democratico, il segretario provinciale del PD, la senatrice della Repubblica, il presidente della provincia BAT, sindaco di Bari e presidente dell'ANCI.«Siamo convinti – ha detto Decaro – che la Regione non tornerà indietro perché. Questa regione è cambiata, è migliorata, viviamo in una terra conosciuta in tutto il mondo mentre vent'anni fa nessuno sapeva dove fosse la Puglia e questo lo dobbiamo a tante donne e a tanti uomini che in questi anni hanno rappresentato una nuova classe dirigente come Filippo Caracciolo che conosco da tanto tempo e con il quale ho lavorato quando eravamo insieme in Regione».«La testimonianza e la vicinanza di Antonio Decaro mi rende orgoglioso - ha detto Filippo Caracciolo - anche perché. Abbiamo iniziato insieme questa esperienza in Regione Puglia con il buon governo di Nichi Vendola. Adesso proseguiamo con Michele Emiliano e diamo certezza ai pugliesi di una Puglia migliore e che non torna indietro, con la riconferma di Michele Emiliano».I governi di centrosinistra hanno dato stabilità non solo alla regione, ma anche alla provincia BAT, ha spiegato Lodispoto, storicamente legata a quella del barese ha detto Antonio Decaro: «È una sinergia naturale – ha evidenziato il sindaco di Bari – eravamo la stessa terra e il confine amministrativo non ha modificato i rapporti tra i due territori e tra le comunità dell'area metropolitana di Bari e della Bat. Speriamo, nei prossimi anni, di poter lavorare insieme e di poter guardare con più fiducia al futuro della nostra comunità e della nostra terra».