Ancora ritardi treni da e per Barletta

Mercoledì nero per il trasporto ferroviario in Puglia. La frana caduta ieri, 12 marzo, sulla linea tra Benevento ed Ariano Irpino ha portato alla soppressione di alcuni treni a lunga percorrenza ed ha creato disagio a tanti viaggiatori da Roma verso Bari e viceversa. Alcuni hanno raccontato di una vera e propria odissea, con arrivo a casa con oltre due ore di ritardo grazie a bus sostitutivi. Sulla tratta tra Benevento e Foggia è ancora in corso l'intervento degli operai e dei tecnici per rimuovere la frana.Treni Alta Velocità e Intercity di mercoledì 13 marzo, oggetto di provvedimento:• il treno FR 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Ariano Irpino a Benevento, dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8302 che ne attende l'arrivo.• il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50) termina la corsa a Benevento.• il treno FR 8303 Roma Termini (8:05) - Lecce (13:35) è cancellato da Benevento ad Ariano Irpino. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento ad Ariano Irpino, dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8303 che ne attende l'arrivo.• il treno FR 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.• il treno FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento.• il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) - Lecce (23:06) è cancellato da Benevento ad Ariano Irpino.• il treno FR 8326 Lecce (17:15) - Roma Termini (23:00) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.• il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) - Lecce (23:38) è cancellato da Benevento ad Ariano Irpino.• il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) - Roma Termini (10:03) ha origine da Benevento.• il treno FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55) è cancellato.• il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) - Bari Centrale (17:14) termina la corsa a Benevento.• il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29) termina la corsa a Benevento.• il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) - Benevento (18:02) è cancellato.• il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) - Napoli Centrale (11:15) è cancellato.• il treno IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (13:54) è cancellato.• il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) - Roma Termini (22:27) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.• il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) - Bari Centrale (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.Ma anche oggi le cose non vanno bene tra Bari Centrale e Barletta. Si registrano ritardi fino a 40 minuti per ragioni non ben specificate anche per i treni regionali che devono raggiungere Palese, Santo Spirito, Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie e Trani. Alcuni regionali, che nascono da Fasano, scontano ritardi dovuti ai lavori in corso sulla linea all'altezza di Polignano a Mare.