Anche nella Bat la Polizia di Stato ha celebrato il 171° anniversario della fondazione

Le più alte cariche del territorio hanno partecipato ieri a Castel del Monte al, la seconda ricorrenza celebrata nella Bat, dall'istituzione della Questura ad Andria."Esserci sempre" è l'hashtag scelto per una ricorrenza che è un vero e proprio emblema della mission che, accompagna le donne e gli uomini in servizio ed in congedo della Polizia di Stato. E' stato lo scenario unico e maestoso del maniero federiciano a fare da location della cerimonia istituzionale, che ha visto presenti, con il questore Roberto Pellicone, il Prefetto Rossana Riflesso, il procuratore della Repubblica Renato Nitti, i primi cittadini con i dieci gonfaloni delle dieci città della provincia Barletta Andria Trani.E' toccato alsottolineare il presidio a difesa dei valori della Costituzione che costituiscono la quintessenza del lavoro svolto quotidianamente dagli appartenenti alla Polizia di Stato, ovvero "garantire legalità e sicurezza in un territorio spesso difficile come la sesta provincia". Una menzione speciale ha voluto riservarla al Sindaco di Andria, per il forte impegno sul versante della legalità, ringraziandola per l'eccellente operato svolto.Al termine dell'allocuzione del Questore, sono stati consegnatiagli appartenenti in servizio e in congedo, per operazioni ed attività svolte nel corso degli ultimi anni contro la criminalità organizzata ed al merito civile."Encomio Solenne" conferito, all'n servizio presso il Commissariato di Canosa.Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune intuito investigativo espletava un'attività di Polizia Giudiziaria relativa ad un traffico organizzato di rifiuti, corruzione, falso ed altri gravi reati nei confronti di 46 indagati, che si concludeva con l'esecuzione di 19 misure cautelari personali e il sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 9 milioni di euro.Manfredonia 14 dicembre 2017"Encomio" conferito, al, in servizio presso il Commissariato di Barletta, aln quiescenza già in servizio presso il Commissariato di Barletta.Evidenziando elevate capacità professionali ed intuito investigativo, espletavano un'attività di Polizia Giudiziaria che si concludeva con il fermo d'indiziato di delitto nei confronti di un cittadino rumeno resosi responsabile di omicidio in danno di un connazionale, aggravato dai futili motivi.Barletta, 19 giugno 2018"Encomio" alin servizio presso la Questura di Barletta Andria Trani.Evidenziando spiccate qualità professionali ed operative, espletava un'attività di Polizia Giudiziaria che si concludeva con l'arresto di cinque pluripregiudicati resisi responsabili, a vario titolo, di tentata estorsione, violazione della Sorveglianza Speciale della P.S., detenzione illegale e ricettazione di arma clandestina e tentato omicidio.Barletta, 24 ottobre 2018"Encomio" concesso allin servizio presso il Commissariato di Trani."Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un'operazione di Polizia Giudiziaria, che si concludeva con l'arresto di due individui, responsabili in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Bari, 11 luglio 2018"Lode" concessa alDirigente Commissariato di Barletta, al, in servizio presso il Commissariato di Trani, all'in servizio presso la Questura di Barletta Andria Trani e allin servizio presso il Commissariato di Barletta.Evidenziando capacità professionali ed intuito investigativo, espletavano un'attività di Polizia Giudiziaria, che si concludeva con l'arresto di due individui, responsabili di tentato omicidio e con l'esecuzione della misura cautelare di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nei confronti di altri soggetti, responsabili di aver tentato di sviare l'attività investigativa.Trani, 13 luglio 2018"Lode" concessa alDirigente della Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani.Evidenziando capacità professionali ed impegno, coordinava un'indagine di polizia giudiziaria che si concludeva con il fermo di indiziato di delitto nei confronti di esponenti di vertice ed affiliati di rilievo della cosca mafiosa De Stefano, ritenuti, a viario titolo, responsabili dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e numerose estorsioni.Reggio Calabria 13 maggio 2017."Lode" concessa alDirigente dell'U. P. G. S. P. della Questura di Barletta Andria TraniEvidenziando capacità professionali ed intuito investigativo, dirigeva un articolata attività di Polizia Giudiziaria, che si concludeva con 'l'arresto di due cittadini magrebini, responsabili9 di numerosi furti aggravati in danno di lavanderie self-service.Carrara 24 luglio 2018"Lode" concessa alDirigente D. I. G. O. S. della Questura di Barletta Andria TraniEvidenziando capacità professionali ed impegno, si distingueva in un'attività info-investigativa e in servizi di vigilanza al seguito delle personalità, in occasione del Vertice dei Ministri delle Finanze dei Paesi più industrializzati appartenenti al gruppo G7, tenutosi a Bari nelle giornate dell'11, 12 e 13 maggio 2017.Bari 11-13 maggio 2017"Lode" concessa all'alin servizio presso la Questura di Barletta Andria Trani.Evidenziando qualità professionali espletava un'attività di Polizia Giudiziaria che si concludeva con l'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto resosi responsabile del reato di estorsione aggravata, in concorso con altri soggetti.Andria, 21 maggio 2018"Lode" concessa alin servizio presso la Questura di Barletta Andria TraniEvidenziando capacità professionali, libero dal servizio, espletava un'attività di Polizia Giudiziaria conclusasi con il rinvenimento di un'autovettura risultata compendio di furto.Andria, 10 aprile 2018