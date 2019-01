Anche a Barletta arrivano i saldi

In questi giorni hanno preso il via in tutta Italia i saldi invernali 2019. Le prime regioni a partire sono state la Basilicata e la Sicilia martedì 2 gennaio, cui segue la Valle D'Aosta il 3 gennaio. In tutte le altre regioni, compresa la Puglia, le vendite di fine stagione scattano 5 gennaio.Lo ricorda la Confesercenti, che stima quest'anno particolarmente elevata l'adesione di negozianti e consumatori: a partecipare alle vendite di fine stagione saranno infatti circa 280mila attività commerciali, inclusa praticamente la totalità dei negozi di moda e di tessili. Interesse alto, secondo il sondaggio effettuato da Confesercenti in collaborazione con SWG su un campione di 600 commercianti e 1.500 consumatori, anche tra i clienti: circa un italiano su due (il 47%) ha già deciso che approfitterà dell'occasione per fare almeno un acquisto, valutando di investire, mediamente, 122 euro a persona, pari a circa 280 euro a famiglia.