A Barletta la presentazione del libro: Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura

L'Osservatorio Sergio Ramelli organizza, giovedì 26 giugno alle ore 19.00, un evento di grande rilevanza storica e civile: la presentazione del libro "Sergio Ramelli. Una storia che fa ancora paura", scritto da Guido Giraudo, autore impegnato da anni nella ricerca della verità storica su uno dei casi più drammatici della violenza politica degli anni '70.L'incontro si terrà presso l'Ipanema Club, sul lungomare Litoranea di Levante a Barletta, e sarà un'occasione preziosa per riflettere, ricordare e analizzare un episodio che ha segnato profondamente la memoria collettiva italiana.La figura di Sergio Ramelli, giovane studente ucciso a soli 18 anni per le sue idee politiche, continua a rappresentare un simbolo della necessità di fare memoria e di promuovere una cultura del dialogo, della verità e della non violenza.Durante la serata interverranno:• Guido Giraudo, autore del libro• Avv. Carmine Di Paola• Dott. Giuseppe TarantiniA rappresentare ufficialmente l'Osservatorio Sergio Ramelli, organizzazione apartitica, autonoma e indipendente, che non fa riferimento ad alcun partito politico e il cui unico obiettivo è promuovere la memoria, il rispetto della verità storica e la condanna di ogni forma di violenza, sarà il portavoce Avv. Mariano Capuano, cui è affidato il compito di esprimere la posizione ufficiale dell'organizzazione nel corso dell'evento e nelle eventuali interazioni con la stampa.