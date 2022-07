A Barletta l'incontro sulla storia del giornalismo in Puglia e Basilicata

A Barletta, presso Lido Il Brigantino in Viale Regina Elena venerdì 15 luglio con inizio ore 20, ingresso libero, sarà presentato il volume di Nicola Mascellarocon prefazione di Gianni Spinelli, pubblicato da Di Marsico Libri (Modugno). L'iniziativa, a cura del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ODV e dell'Archeoclub d'Italia Aps Sede storica di Canne della Battaglia Barletta, s'inquadra nelle attività culturali e divulgative delle Associazioni (quali Enti di Terzo Settore operanti nei Beni Culturali e Turismo) volte ad approfondire e diffondere fatti, avvenimenti, notizie, aneddoti, curiosità, retroscena inediti e personalità di riferimento contemporaneo per la storia del Giornalismo in Puglia e Basilicata.Dialogherà con l'Autore il giornalista e scrittore Nino Vinella, per ventiquattro anni (dal 1973 al 1997) come collaboratore ed in seguito corrispondente da Barletta con il Collega pubblicista Giuliano Rotunno per "La Gazzetta del Mezzogiorno": saranno esposte e liberamente consultabili dai partecipanti le annate originali rilegate del quotidiano provenienti da collezione privata con le pagine memorabili relative alla cronaca di Barletta che prima di quegli anni era seguita dal Prof. Scommegna e poi dal concittadino Michele Cristallo passato in organico alla Redazione centrale con incarichi di sempre maggiore responsabilità. "La Gazzetta del Mezzogiorno", storico quotidiano, ha scandito le fasi della crescita sull'intero Territorio prima con l'Ufficio di Corrispondenza affidato all'impegno dei Collaboratori, a cui ha fatto seguito la progressiva diffusione informativa con una pagina dedicata interamente alla Città per approdare all'apertura della Redazione provinciale per "La Gazzetta del Nord Barese e la Provincia di Barletta Andria Trani"., nato a Gravina in Puglia nel 1939, ha lavorato presso "La Gazzetta del Mezzogiorno" dal 1966 al 1996 ricoprendo la carica di responsabile dell'Archivio e dei servizi tecnici di Redazione.