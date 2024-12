A Barletta i Babbi Natale arrivano in moto per solidarietà

Domenica l'iniziativa in Corso Vittorio Emanuele II: parte del ricavato servirà per un macchinario destinato all'ospedale

Natale si avvicina e porta con sé un carico di solidarietà. Domenica 22 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 l'associazione Harley Davidson Italian Club - Puglia, in collaborazione con Terroir e Asl Bt darà vita all'iniziativa "X-mas bikers for children". Tanti Babbi Natale in moto coloreranno corso Vittorio Emanuele II a Barletta nei pressi di Eraclio. Saranno allestiti stand dove si potranno degustare prodotti tipici ed acquistare articoli natalizi.L'iniziativa ha uno scopo prettamente benefico. Parte del ricavato sarà infatti utilizzata per l'acquisto di un macchinario destinato all'ospedale Mons. Dimiccoli di Barletta.La lampada per la fototerapia Neonatale sarà consegnata al Reparto di pediatria direttamente dai Babbi Natale che in moto arriveranno a donare un sorriso a chi ne ha più bisogno.