A Barletta arriva "Libriamoci"

Venerdì 19 gennaio, a partire dalle ore 19, presso il Castello di Barletta farà tappa la rassegna "Libriamoci" promossa dall'Associazione Produzione Italia in sinergia con gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Giovanili. Un talk alla scoperta di libri, autori e luoghi storici della Puglia come il maniero federiciano con al centro un ricco dibattito su tematiche delicate e di strettissima attualità: dalla violenza contro le donne al bullismo, dai giovani alla sicurezza stradale.La serata, presentata dal Direttore editoriale di Political Tv, Manila Gorio e dal Direttore del quotidiano "L'Attacco", Piero Paciello, sarà introdotta dagli interventi del Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, dell'Assessore alla Cultura Oronzo Cilli e dell'Assessore al Bilancio con delega alle Politiche Giovanili, Davide Campese.Numerosi gli autori che parteciperanno per presentare i propri libri: Annalaura Giannelli, Mingo, Annamaria Pasqua Di Bisceglie, Antonio Gelormini, Annalisa Mercurio, Alfredo De Giovanni, Irene Ricci, Pino Picciariello, Grazia Lillo, Domenico Mortellaro, Anna Carbonara, Alarico Lazzaro, Giacomo Losavio e Livio Vignale.L'ingresso è libero."Tale evento vuol rappresentare un momento di grande riflessione su temi importanti – spiegano il Sindaco Cannito e gli Assessori Cilli e Campese - sensibilizzando i cittadini ai valori di un tempo, inculcando soprattutto nei giovani buone pratiche per un mondo migliore. La lettura e lo studio sono, ad esempio, essenziali per i nostri giovani e per costruire una generazione migliore.A noi amministratori, in un momento così particolare, senza distinzioni tra Comuni, corre l'obbligo di esser presenti. L'occasione, inoltre, sarà motivo di visibilità per il nostro Castello, location perfetta per meeting e per momenti d'aggregazione, oltre che una grossa vetrina per tutti gli autori che presenteranno al pubblico le loro ultime fatiche".