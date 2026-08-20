Pinecoteca De Nittis
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La città

142 anni dalla scomparsa di Giuseppe De Nittis: ingresso gratuito alla Pinacoteca

L'iniziativa in programma domani 21 agosto

Barletta - giovedì 20 agosto 2026 Comunicato Stampa
Domani venerdì 21 agosto, in occasione del 142° anniversario della scomparsa di Giuseppe De Nittis, l'Amministrazione comunale ha disposto l'ingresso gratuito per l'intera giornata a Palazzo Della Marra, sede della Pinacoteca dedicata al rinomato pittore.

Dalle ore 10 alle 20 (chiusura biglietteria alle 19.15) sarà possibile apprezzare la collezione di opere donate da Léontine Gruvelle alla città. Inoltre, nell'ambito del progetto di rafforzamento dell'Info Point denominato "Estate 2026 nella Città della Disfida", finanziato dalla Regione Puglia ed elaborato dal Comune di Barletta su impulso del POC Puglia 2021-2027, saranno organizzate, nella medesima giornata, visite guidate gratuite alla Pinacoteca prenotabili (sino ad esaurimento posti disponibili) al numero telefonico 0883 331331.
  • Giuseppe De Nittis
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