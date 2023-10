Mondiali Coastal Rowing e Beach Sprint Barletta 2023: è festa tricolore - LE FOTO

40 foto Mondiali Coastal Rowing e Beach Sprint Barletta 2023: è festa tricolore

È di sette medaglie (tre ori, due argenti e due bronzi) il bilancio azzurro nella prima tre giorni di gare aiche si stanno disputando presso la litoranea di Ponente a Barletta. Meglio di Gran Bretagna, Stati Uniti e Nuova Zelanda che annoveravano alla vigilia atleti di assoluto riguardo.Dopo l'oro conquistato sabato da Lucio Fugazzotto nel Coastal Men Solo Under 19, l'argento nel Mixed Double Scull da Annalisa Cozzarini e Andrea Serafino, e il bronzo conquistato nel Quadruple Sculls dall'equipaggio formato da Maria Elena Zerbini, Gustavo Ferrio, Lorenzo Gaione, Samantha Premerl e Filippo Wiesenfeld, ecco arrivare la domenica d'oro del canottaggio made in Puglia con il trionfo nella categoria Men's Double Sculls Under 19 del duo barese formato da Leonardo Bellomo e Pasquale Tamborrino che conquista l'oro superando in finale il duo francese Fauche-Fontanili.Una domenica speciale per i nostri colori, o meglio, una domenica bestiale, come cantava più o meno quarant'anni fa Fabio Concato. Domenica bestiale perché, oltre alla marcia trionfale del duo Bellomo-Tamborrino abbiamo assistito all'omerica impresa del duo formato da Vittoria Pastorelli e Maria Vittoria Crevatin, che raggiungono la finale della categoria Double Sculls Women Under 19 con un cammino degno di un film, soprattutto quando nella sfida dei quarti di finale contro le americane Annelise Hahl e Annelise Duncomb, complice una partenza non proprio eccezionale, le azzurre sembrano destinate alla sconfitta, quando l'aumentare dell'intensità delle onde fa sì che entrambi gli equipaggi vadano in grave difficoltà perdendo completamente la traiettoria giusta.Ma se per il duo Pastorelli-Crevatin ciò significa perdere ulteriore terreno, va decisamente peggio alle americane, la cui canoa ormai completamente fuori controllo finisce con lo speronare il duo italiano. La gara si conclude con le statunitensi prime al traguardo, ma subito dopo squalificate per l'incidente causato.E non si rivela di certo meno avventurosa la semifinale che vede il duo azzurro opposto alle francesi Amaia e Maider Irazoqui. Queste ultime dopo un avvio piuttosto equilibrato, ancora a causa delle condizioni del mare, fattesi via via ancora più infide, perdono anch'esse il controllo della canoa che finisce con il rovesciarsi consentendo a Pastorelli-Crevatin la più facile delle vittorie, con le avversarie che giungono al traguardo sane e salve, mano nella mano tra gli applausi di tutto il pubblico presente.Un mare sempre più mosso, e il difficoltoso recupero della canoa francese spinge la direzione gara a rinviare le ultime sfide in programma a lunedì mattina. Un lunedì mattina che vede Vittoria Pastorelli e Maria Vittoria Crevatin completare l'impresa battendo in finale le britanniche Leah Saunders e Summer Harlow conquistando la terza medaglia d'oro per la pattuglia azzurra dopo quelle di Lucio Fugazzotto e del duo Bellomo-Tamborrino.La tre giorni di gare si conclude con un'altra medaglia per gli azzurri: l'argento conquistato nella categoria Men Solo da Giovanni Ficarra, arresosi solo in finale di fronte al fortissimo spagnolo Adrian Miramon Quiroga, dopo aver superato tra gli altri, il neozelandese campione olimpico Joseph Sullivan.Completa un bilancio decisamente positivo per i nostri colori, l'ottimo terzo posto ottenuto nella categoria ParaRowing dal duo formato da Gian Filippo Mirabile e Viola Patrignani.Da segnalare infine il successo nella categoria Women Solo dell'olandese Anneke Van der Meulen, colei che aveva eliminato negli ottavi la nostra Maria Condurso.