Domenica di sport con la 10^ edizione della Volkswagen Barletta Half Marathon

Fervono i preparativi per la 10^ edizione della: l'evento sportivo, che si svolgerà domenica prossima 5 febbraio a partire dalle ore 9, è organizzato dalla ASD Barletta Sportiva e sponsorizzato da Volkswagen Autocity Bat.Il percorso, ormai collaudato, con partenza e arrivo nella bellissima location del, attraversa il centro storico, la zona nuova della città e le spettacolari litoranee di Levante e di Ponente.La sperimentata mezza maratona, tra le più​ partecipate del sud Italia, si ripropone di diritto sul palcoscenico sportivo barlettano, con l'obiettivo di sviluppare il cosiddetto "turismo sportivo" con l'arrivo di atleti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni d'Italia, soprattutto dalla Puglia, in maniera massiccia dalla BAT, (rappresentata da tutte le Associazioni Sportive) e con una folta presenza di podisti stranieri.Una manifestazione che unisce sport e valorizzazione del territorio: «Infatti anche per questa edizione il tema è "L'arte che corre" - spiega il presidente- È stata realizzata una meravigliosa medaglia che ogni atleta riceverà al traguardo, "Stupor Mundi" una riproduzione del "busto di Federico II", che si trova nel Museo Civico del Castello Svevo di Barletta ed è possibile visitarlo, domenica 5 febbraio con la visita gratuita ai Musei. Un piccolo tesoro oggi simbolo del capoluogo della BAT».La Volkswagen Barletta Half Marathon è organizzata​ dalla ASD Barletta Sportiva, capitanata dal Presidente Enzo Cascella, patrocinata dal Comune di Barletta e annovera nelle sue file un Socio Onorario di grande rispetto, il prof. Franco Mascolo ex allenatore del grande Pietro Mennea.​La gara sarà valida in qualità di Campionato Nazionale A. S. C. di Mezza Maratona (Attività Sportive Confederate) oltre al CONI, FIDAL, ASC e vedrà coinvolta anche la FISPES, Federazione di Atletica Leggera Disabili, tra questi ultimi vi sono atleti che svolgono attività agonistica sportiva,​ bramosi di partecipare​ ​ alle paraolimpiadi.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Saranno presenti, inoltre, alcuni ragazzi diversamente abili, su sedia a rotelle che, con l'ausilio di un ruotino e un motivato Gruppo di Spingitori,​ realizzeranno il loro sogno: quello di essere "Traghettati sino al Traguardo." ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​«L'organizzazione di questo evento sportivo è importante per rilanciare l'immagine del nostro territorio: è previsto, infatti, l'arrivo di circa 2.000 atleti e accompagnatori» aggiunge Cascella.Una riconferma che indubbiamente sarà gradita agli appassionati di auto d'epoca, sarà l'esclusiva partecipazione della "Apulia Volkswagen Club Bari", caratterizzata dalla presenza dei suoi coloratissimi Pulmini, Maggiolini e New Beetle, i quali saranno posizionati nel Fossato del Castello.Si presterà particolare attenzione alla cultura​ del territorio e​ ​ dell'ambiente, infatti ​ sarà rigorosamente raccolto, dopo la manifestazione, tutto il materiale plastico.È possibile partecipare contestualmente alla camminata non competitiva di 10 km a sostegno della LILT.