Bella vittoria per i ballerini Gianpaolo Vitobello di Barletta e Nicole Minafra di Ruvo

I due ballerini Gianpaolo Vitobello (22 anni) di Barletta e Nicole Minafra (18 anni) di Ruvo di Puglia, guidati dal maestro Corrado Carletti della scuola di ballo Ci-Quadro Style di Barletta, hanno conquistato il titolo di Campioni Italiani 2023 FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) nella classe A2 nelle danze latino-americane, a Rimini il 10 luglio scorso.Dopo aver vinto il campionato nazionale CIDS il 20 giugno, giudicati da 70 maestri di tutti Italia, sono approdati alla competizione più importante della stagione, Campionati Italiani FIDS, gareggiando contro ottanta coppie.Le fasi della gara li hanno visti protagonisti in tutti e 4 i turni eliminatori per poi approdare alla finale con altre 5 coppie e qui i giudici federali li hanno consacrati Campioni Italiani, risultanti primi in tutti e 5 i balli (samba - cha cha – rumba – paso doble – jive).Sarà possibile ammirare le loro performance di ballo giovedì 20 luglio alle ore 21.00 nell'anfiteatro dei giardini del Castello durante lo spettacolo organizzato della scuola di ballo Ci-Quadro Style di Barletta del maestro Corrado Carletti.