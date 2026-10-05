Un compleanno di "prevenzione" per Divine del Sud

Per il suo ottavo compleanno Divine del Sud ha scelto di celebrare non soltanto un traguardo, ma soprattutto le donne, trasformando una giornata di festa in un'importante occasione di screening, perché il regalo più bello, questa volta, non è stato ricevuto, è stato donato. Davanti al Teatro Curci di Barletta, il camper della prevenzione itinerante giunto in città grazie alla collaborazione con l'associazione "Una Stanza per un Sorriso" presieduta dalla Dott. Rosanna Galantucci, ha accolto gratuitamente trenta donne in condizione di fragilità, offrendo ecografie, mammografie e visite senologiche, per rendere la diagnosi precoce più vicina, più semplice e più accessibile.All'interno, un vero e proprio ambulatorio mobile, attrezzato all'avanguardia con medici e tecnici a bordo. "C'è stata un'affluenza importante per tutta la mattinata di donne" - ha detto il Dr. Daniele Laforgia - resp. Radiologia Senologica dell'Istituto Tumori di Bari - che ha visitato le pazienti che entro le 12 di sabato 3 ottobre, sono riuscite a prenotarsi per lo screening gratuito voluto da Divine del Sud, tramite la mail divinedelsud@gmail.com. "Per alcune di loro - ha proseguito il Dr. Laforgia - si è reso necessario un controllo più approfondito presso il nostro istituto. Iniziative come questa servono proprio per questo, per effettuare una diagnosi precoce e intervenire in maniera tempestiva. La prevenzione è la prima arma per sconfiggere i tumori. Un plauso alle associazioni che affiancano le varie strutture in questo percorso importante. Un plauso a Divine del Sud, per l'impegno sul territorio a costo zero"."Il compleanno è nostro, ma il regalo abbiamo voluto farlo noi stessi alle donne del territorio con un gesto concreto - ha spiegato la presidente Francesca Rodolfo - lo screening per la prevenzione dei tumori del seno. Ottobre è, infatti, il mese della prevenzione in rosa. E proprio in questo mese simbolo, la prevenzione l'abbiamo portata direttamente nel cuore della città. Abbiamo dovuto dire no a tante donne arrivate in ritardo sulle prenotazioni e ci dispiace. Le visite sono accurate e i medici possono controllare un determinato numero di pazienti. Speriamo di poter ripetere l'iniziativa il più presto possibile per accontentare tutti. Rinnoviamo il nostro ringraziamento va a tutti gli sponsor dal cuore buono che subito hanno sposato l'iniziativa e ci hanno affiancato per regalare davvero un gesto concreto alla gente. Grazie a tutti i volontari impegnati per l'intera mattinata, al sindaco Mino Cannito, che con la sua presenza da medico e uomo delle istituzioni, ha impreziosito la giornata - ha concluso la Rodolfo".Il camper è strutturato in tre sale: la prima sala ecografica; una seconda sala dedicata alle attività di refertazione e disimpegno; e infine, una terza sala completamente schermata, dove è installato un mammografo modello Heliantus 3D con Tomosintesi. Ecografie sono state donate a donne sotto i 40 anni, e mammografie invece per le donne dai 40 anni ai 49 anni e over 70. Non sono state sottoposte a controlli donne in età compresa tra i 50 e i 69 anni, delle quali già si occupa la Asl.Testimonial d'eccezione una rappresentanza di donne delle forze dell'ordine a sottolineare l'importanza di giornate come questa. Per l'occasione tre pasticcerie storiche di Barletta, Genny, La Chicca e Mosè, hanno offerto al prezzo simbolico di un euro, devoluto alla causa, le "tette delle monache", dolce simbolo della Puglia non a caso scelto per la giornata della prevenzione. Fiori rosa donati a tutte le donne come simbolo di gentilezza e rinascita grazie alla collaborazione con il fioraio Desyflor. E in serata il teatro Curci si è vestito di rosa, un omaggio dell'amministrazione comunale a Divine del Sud per il suo giorno più importante.