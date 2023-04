Truffe agli anziani, i carabinieri di Barletta proseguono la campagna di prevenzione

Prosegue da parte dei Carabinieri della Compagnia di Barletta, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, finalizzata a contrastare le truffe e a tutela degli anziani e delle fasce più deboli. Nei giorni scorsi i militari delle Stazioni di San Ferdinando di Puglia e di Margherita di Savoia hanno tenuto due nuovi incontri rispettivamente presso la Chiesa del Rosario a San Ferdinando e presso la Parrocchia Maria Santissima Ausiliatrice a Margherita.Durante gli incontri è stata posta l'attenzione sulle truffe e in modo particolare sulle varie condotte che i malviventi adottano per raggirare gli anziani, considerati la fascia più vulnerabile della popolazione. Un fenomeno di particolare emergenza sociale che – lo ricordiamo – il Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani e la Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie hanno voluto affrontare sinergicamente, integrando l'azione quotidiana di prevenzione e contrasto con una mirata opera di rassicurazione sociale, da svolgersi – come già accaduto– anche attraverso quei momenti di contatto presso le comunità parrocchiali della Diocesi.È bene ricordare come tra le tecniche più utilizzate dai malintenzionati vi si quella della cosiddetta "cauzione", quella della "perdita di gas", quella del "figlio o del parente in stato di fermo per l'assicurazione scaduta", nonché quella che riguarda "falsi tecnici di acqua, luce, gas e rifiuti" inviati a domicilio per riscuotere una bolletta. Tutte tecniche, se così vogliamo definirle, che cercano di far leva sui sentimenti, sulla solitudine e in taluni casi sugli stati di fragilità delle persone più deboli.Nel corso degli incontri è stata ribadita dall'Arma la necessità di collaborare con le Forze dell'Ordine, facendo ricorso sempre al numero unico di emergenza "112" anche in situazioni di dubbio o incertezza, evitando di consentire l'accesso in casa a persone sconosciute.