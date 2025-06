Silvia Napolitano presenta a Barletta “Quel confine sottile”

Silvia Napolitano, figura di grande spessore, ospite del Centro Studi "Barletta in Rosa A.P.S." sarà presente a Barletta per presentare il suo libro "Quel confine sottile", giovedì 19 Giugno, a Palazzo della Marra. Nel suo ultimo lavoro, l'autrice apre la porta segreta che ti conduce nei labirinti della mente umana. Dove dal dolore più oscuro affiora una paradossale (o sorprendente) speranza.Nata a Napoli, ha vissuto un po' a Milano, molto a Bari, moltissimo a Roma. Ora vive in Campania a Riano. Ha sempre scritto per il cinema e per la televisione, film, TV-movie, tantissime serie di successo tra cui: Le vacanze intelligenti di Alberto Sordi; Tre Mogli di Marco Risi. Per la televisione scrive moltissimo: Un difetto di famiglia di Alberto Simone; La doppia vita di Natalia Blum di Anna Negri; Il commissario Nardone di Fabrizio Costa; Adriano Olivetti, La forza di un sogno di Michehe Soavi; I bastardi di Pizzofalcole di Carlo Carlei; Mina Settembre di Tiziana Aristarco.È stata nella giuria del premio Solinas per vent'anni, ora insegna sceneggiatura al Centro sperimentale di Cinematografia. Grande ospite, può vantare una parentela importante, nipote dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.