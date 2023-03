Sicurezza e contrasto alla criminalità, intervista al Colonnello Alessandro Andrei

Social Video 10 minuti Intervista al comandante provinciale Bat dei Carabinieri Alessandro Andrei

Il Colonnello Alessandro Andrei, dal 19 settembre del 2020, si è insediato quale Comandante del nuovo Comando provinciale per la sesta provincia pugliese.L'istituzione di questo presidio a Trani ha portato delle novità dal punto di vista organizzativo, al fine di rendere maggiormente significativa la presenza dell'Arma Benemerita nella sesta provincia. Infatti la Stazione Carabinieri di Canosa di Puglia, è passata sotto la giurisdizione della Compagnia di Andria, mentre la Compagnia di Barletta ha inglobato le stazioni CC di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, ex provinciale di Foggia.Il Comandante Andrei, di origine toscane, si è laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Ha iniziato la sua carriera frequentando l'Accademia Militare di Modena, per essere impiegato quale primo incarico, dopo il conseguimento del grado di tenente, come Comandante di Plotone presso la Scuola di Brigadieri di Vicenza.Dal 2001 al 2004, ha comandato il Nucleo operativo della Compagnia Roma-Parioli, quindi, con il grado di Capitano, dal 2004 al 2007, la Compagnia di Sanremo (Imperia) e, dal 2007 al 2011, quella di Giuliano in Campania (Napoli). E' approdato quindi al Comando Generale dei Carabinieri dove, fino a tutto il 2015, ha ricoperto gli incarichi di Addetto e Capo Sezione dell'Ufficio Personale Ufficiali, proseguendo sempre quale Capo Sezione, nel 2016, presso l'Ufficio Condizione Generale del Personale ed, dal 2017 al 2020, in seno all'Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari.Lo abbiamo incontrato per una intervista esclusiva con Viva Network, dialogando con lui sui principali temi legati all'attività di controllo e prevenzione sul territorio della sesta provincia pugliese.