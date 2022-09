Ritorna il Mennea Day: le attività sportive al "Cosimo Puttili" di Barletta

Dopo anni di assenza forzata, il Mennea Day torna a colorare lo Stadio "Cosimo Puttilli", in ricordo del celeberrimo corridore della Città della Disfida. Il 10 settembre 2022 diventa l'occasione per celebrare lo storico record di Pietro Mennea: 200 metri piani, corsi in 19'72" alle Universiadi di Città del Messico. Risultato che si è registrato come record del mondo, restando imbattuto fino al 1996 e all'avvento di Michael Johnson ai Giochi Olimpici del 1996. E che, tutt'ora, si registra come record europeo ancora imbattuto.Gli anni delle battaglie e delle discussioni sull'impianto sportivo barlettano sembrano essere alle spalle; anche se qualche residuo aleggia ancora nell'aria e lo farà per qualche tempo ancora. Quello che è certo, però, è che con il Mennea Day si guarda al futuro, oltre che al passato. Il ricordo di quella splendida vittoria, che ha ormai compiuto 43 anni, si sposa con l'inaugurazione dell'impianto di Via Vittorio Veneto, che viene riconsegnato alla città di Barletta proprio in questo 10 settembre 2022. Lo stesso impianto in cui Mennea, il 17 agosto del 1980 stabilì il record mondiale dei 200 metri a livello del mare, correndo in quinta corsia, col tempo di 19ʺ96.In occasione della manifestazione sono state organizzate varie gare di velocità, divise per categorie, in memoria del campione olimpico di Mosca 1980: un simbolo di Barletta e dell'Italia in tutto il mondo. Barletta non si è fatta trovare impreparata, in quanto città natale di Mennea. La manifestazione chiude il programma "19''72 - Un anno di atletica" che ha interessato per tutto il 2022 la città di Barletta.Eusebio Haliti, voce e volto organizzatore dell'evento, ai nostri microfoni ha affermato che «l Mennea Day di Barletta ha un sapore diverso rispetto a quello di tutta Italia. Svolgerlo nella sua pista è molto più bello. Siamo felicissimi di esserci riusciti, siamo andati alla rincorsa di tutto come potete immaginare, visto che l'agibilità è arrivata solo tre giorni fa e in tre giorni siamo riusciti a organizzare tutto questo, si sono accavallate questioni operative e burocratiche.L'importante era esserci, svolgerlo e noi siamo qui a festeggiare questo record del mondo di Pietro Mennea. Sicuramente il prossimo anno avremo il meeting internazionale completo, non solo i 200 mt. Ora che abbiamo la pista dobbiamo solo organizzare il tutto e sarà questo. L'AVIS Barletta è in Serie A, ci giochiamo questo campionato, cercando di restare in Serie A, per poi andarci a giocare le nostre carte l'anno prossimo».