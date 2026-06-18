Mercato settimanale via Rossini
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Questione mercato, il Comitato Vie Donizetti e Rossini scrive una al nuovo Direttore Generale Asl Bt e chiede un incontro urgente

La nota dei residenti

Barletta - giovedì 18 giugno 2026 14.08 Comunicato Stampa
Il Comitato Vie Donizetti e Rossini lo scorso 19 maggio ha inviato una nota a mezzo Pec al Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e al nuovo Direttore Generale della Asl Bt, Alessandro Dibello. Nella circostanza si poneva l'attenzione sulle problematiche più volte esposte inerenti l'attività del mercato alimentare settimanale del sabato che si svolge in via Rossini a Barletta.

In particolare, nella nota si stigmatizzava l'atteggiamento silente tenuto dalla direzione Asl circa la richiesta non solo di chiarimenti ma di un incontro. E a seguito di mancate risposte, questo Comitato aveva preannunciato un'"occupazione pacifica" degli uffici direzionali dell'Azienda, nella speranza di ottenere un confronto diretto e auspicando un cambio al vertice più attento all'ascolto delle istanze dei cittadini.
Preso atto della recente nomina del nuovo Direttore Generale, il Comitato rinnova la richiesta di un incontro urgente. L'obiettivo è riferire e documentare le ragioni della richiesta di spostamento del mercato, fornendo elementi tecnici e fotografici, e ottenere garanzie concrete a tutela della salute pubblica.

Il Comitato Vie Donizetti e Rossini auspica che la nuova Direzione Generale voglia aprire un canale di dialogo reale con il territorio, dichiarandosi pronto a mettere a disposizione tutti i documenti in nostro possesso, attendendo di conoscere data, ora e luogo per l'incontro, rinnovando al nuovo Direttore generale gli auguri di buon lavoro".
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