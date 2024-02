Presentata a Roma la moneta dedicata a Pietro Mennea

«Si è tenuto ieri a Roma l'evento di presentazione della Collezione Numismatica 2024 della Repubblica Italiana, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), di cui ho l'onore di essere Consigliere di Amministrazione. A questo onore se ne aggiunge un altro, quello di essere concittadina del campione barlettano Pietro Mennea, per il quale - appena insediata- mi ero fatta promotrice per la realizzazione di una moneta a lui dedicata e che è stata realizzata in occasione del Campionati Europei di Atletica Leggera che si disputeranno nella Capitale a partire dal prossimo 7 giugno». Così Stella Mele, consigliera di amministrazione dell'IPZS«Per questo ringrazio il Ministro Giancarlo Giorgetti, il Mef, la Commissione tecnico artistica, l'IPZS, i disegnatori e quanti hanno reso possibile la realizzazione di questa moneta di grande pregio artistico. Un evento, quello odierno, che ha raccontato, attraverso le monete, le tante eccellenze italiane, nel mondo dello Sport, della Cultura, della Scienza, dell'Industria e dell'Enogastronomia. Sono intervenuti il Ministro dell'Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente e l'Amministratore Delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Perrone e Francesco Soro, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro e la moglie di Pietro, l'avv Manuela Olivieri Mennea. Presenti, inoltre, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e l'Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali. Il tutto raccontato attraverso la simpatia e la spontaneità di Mara Venier. Da oggi, la bravura, l'unicità, l'umanità, l'esempio e l'autenticità che hanno caratterizzato un grande campione italiano come Pietro Mennea, resteranno incise su una prestigiosa moneta coniata dalla Zecca dello Stato , oltre che nel cuore di ogni italiano! »