Pista sul corso, Barletta festeggerà in strada il "Mennea Day"

12 settembre 2020, Barletta festeggerà il "MenneaDay 2020" sul corso principale della Città. Organizzata dall'ASD Iocorro, sarà l'occasione per portare lo sport nel cuore di Barletta: madrina e padrino d'eccezione saranno i giovani atleti Veronica Inglese ed Eusebio Haliti.All'ombra di Eraclio sarà montata una pista di sei corsie e lunga 80m e, il display elettronico del cronometraggio. Si svolgeranno gare per ragazze/i dai 6anni (Esordienti) ai 15anni (Cadetti) sulla distanza dei 50m per le categorie esordienti e sui 60m per le categorie ragazze/i cadette/i. È prevista una serie/esibizione con Atleti della Nazionale.La manifestazione è patrocinata dai seguenti enti: FIDAL, Fondazione Pietro Mennea Onlus, Coni Puglia, Uisp, Città di Barletta, Provincia Barletta-Andria-Trani, Regione Puglia.