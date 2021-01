Pino di via Vittorio Veneto, oggi la perizia di Legambiente Barletta

Nella mattinata di oggi verrà eseguita la perizia di parte a cura del dott. Rabottini di Pescara, promossa dal circolo Legambiente di Barletta.«Non è mai stata una "battaglia" finalizzata alla salvaguardia del pino a prescindere - scrivono sui propri canali social i referenti di Legambiente - non siamo mai stati ambientalisti ottusi e la pubblica incolumità ha sempre avuto precedenza su tutto.Quello che abbiamo da subito contestato è l'assoluta mancanza di tutela per questo bellissimo esemplare secolare di pinus pinea ed è solo questo il motivo che ci ha spinti ad ingaggiare questa prova di forza. Quella di oggi sarà una perizia tecnica seria che farà luce sullo stato di salute e di stabilità dell'albero.A seguito della stessa, se sarà confermata l'instabilità dell'albero considerata in categoria D (grave pericolo di caduta), non avremo nulla da eccepire ma avremo la consapevolezza di aver valutato in maniera seria e tecnicamente valida un monumento cittadino che vanta oltre un secolo di vita. Restiamo fiduciosi e per totale trasparenza oggi verso le 13 circa daremo aggiornamenti in tempo reale su Facebook e Instagram con foto e dirette.Un monumento simile ha meritato e merita tutto il nostro impegno e la nostra energia».