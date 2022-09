PD Barletta, sabato la conferenza stampa per "Progetto strada x strada"

«Il presidente del gruppo Pd in Regione Filippo Caracciolo e il gruppo consiliare del Partito Democratico di Barletta convocano per sabato 17 settembre alle ore 10.30 presso la sede del Partito (via Roma,1) una conferenza stampa sul tema "Progetto strada x strada". Il prossimo mercoledì (21 settembre) partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale cittadino. Tali interventi sono stati resi possibili grazie al finanziamento di oltre 1 milione e seicentomila euro stanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del progetto regionale "Strada x strada" che ha coinvolto 257 comuni pugliesi.La cittadinanza è invitata».