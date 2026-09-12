Comitato di Progetto Civico Italia
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Politica

Ordinanza di bonifica ex Cartiera, Progetto Civico Barletta: «Vince la nostra linea»

La nota di Giuseppe Di Bari e Raffaele Patella

Barletta - sabato 12 settembre 2026 14.15 Comunicato Stampa
«La fermezza, la coerenza e il rigore a tutela dell'interesse collettivo producono finalmente i loro frutti. A seguito delle esplicite sollecitazioni formalizzate da Progetto Civico Italia – Barletta, il Primo Cittadino ha preso atto della gravità e dell'urgenza della situazione, emanando l'ordinanza contingibile e urgente per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area industriale sulla quale era stato previsto il Jova Summer Party e poi annullato e della fascia costiera interessata dalla presenza di manufatti in amianto affioranti». Così i referenti di Progetto Civico Italia - Barletta, Giuseppe Di Bari e Raffaele Patella.

«È un atto formale che i cittadini barlettani attendevano da tempo. Con il nostro recente intervento e la relativa nota stampa del 19 agosto scorso, avevamo intimato con decisione all'Amministrazione Comunale di porre fine al teatrino delle responsabilità e allo scaricabarile della politica di palazzo, chiedendo un provvedimento contingibile e urgente volte a tutelare, in via primaria, la salute pubblica e la salubrità dell'ambiente. La presa d'atto del Sindaco e la successiva adozione dell'ordinanza ricalcano esattamente il solco e l'indirizzo da noi tracciato ed esatto.

Pertanto esprimiamo apprezzamento nei confronti del Primo Cittadino per aver finalmente ottemperato al proprio dovere di massima autorità sanitaria locale. Aver recepito le nostre istanze ed emanato il provvedimento rappresenta un passaggio formale doveroso e indefettibile, a dimostrazione del fatto che quando la cittadinanza attiva e libera pone sul tavolo quesiti e prescrizioni incontrovertibili, le istituzioni hanno l'obbligo di rispondere con fatti concreti.
Come Progetto Civico Italia non abbiamo mai nascosto né edulcorato la nostra natura: ci ascriviamo con orgoglio e senso di responsabilità il compito di censori, talvolta feroci, dell'operato amministrativo. Un ruolo che esercitiamo in totale autonomia da logiche di partito o di tifoseria, spinti unicamente dall'interesse primario per il bene supremo della collettività e della tutela del territorio.

L'emanazione dell'ordinanza costituisce una vittoria per Barletta e per la salute dei suoi cittadini. Vigileremo ora affinché ai contenuti del provvedimento seguano azioni tempestive ed efficaci di bonifica. Qualora non si dia immediata ed effettiva esecuzione alle prescrizioni, continueremo a pretendere che il Comune proceda direttamente in danno, facendo valere ogni conseguente risvolto legale e contabile. Sui temi della salute, dell'ambiente e della trasparenza, Progetto Civico Italia non concederà mai sconti a nessuno».
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