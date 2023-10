"Nonno Ascoltami!": successo a Barletta per la campagna di sensibilizzazione

13 foto Campagna di sensibilizzazione Nonno Ascoltami Barletta

Grande affluenza ieri in corso Vittorio Emanuele a Barletta per la campagna di sensibilizzazione patrocinata dal Ministero della Salute "!", un'iniziativa giunta alla sua XIV edizione durante la quale è stato possibile effettuare controlli gratuiti dell'udito e dell'equilibrio.La giornata è stata organizzata da, un'organizzazione no profit impegnata nella sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi uditivi in collaborazione con l'ASL BAT, l'Amministrazione Comunale di Barletta e Croce Rossa Italiana. Per lo svolgimento delle proprie attività di prevenzione Udito Italia si avvale esclusivamente di aziende del territorio, leader nel settore delle audioprotesi, come l'istituto acustico MAICO, che ha sostenuto la campagna in Puglia e Basilicata.Avvicinandosi agli stand è stato possibile fare un controllo uditivo, con uno strumento chiamato audiometro che inviava tramite cuffia dei segnali acustici via via sempre di minore entità, e controlli dell'equilibrio, preceduti da un questionario iniziale per valutare la percentuale di rischio e i fattori che possono influire sulladel nostro udito. Per rallegrare la campagna di screening presente anche l'associazione "Il treno del Sorriso" inserita nel contesto della clown terapia che ha smorzato i timori degli anziani nell'affacciarsi ai controlli gratuiti.Garantita la presenza di medici specialisti (come il primario di Otorinolaringoiatria dell'ospedale "Monsignor Raffaele Dimiccoli", il dirigente medicoe il responsabile dell'Ambulatorio locale di Otorinolaringoiatria) che hanno sottolineato come sia importante prevenire iin un contesto sociale in cui i primi sintomi molto spesso vengono sottovalutati e sono considerati non importanti ma che potrebbero aggravarsi e portare a un acuirsi della patologia. Infatti, molte forme di sordità sono evitabili. In questo senso è essenziale il supporto delle famiglie nell'intervenire tempestivamente, per ovviare alla perdita dell'udito del proprio caro, che progressivamente porta chi ne soffre a una situazione di estraniamento dalle conversazioni e dall'interazione sociale.Il primario in Otorinolaringoiatria dell'ospedale barlettano, inoltre, si è detto molto soddisfatto della giornata e ha aggiunto "La grande affluenza che c'è anche oggi, per la XIV edizione dell'iniziativa, vuol dire che c'è un'esigenza di Sanità nel territorio. Noi cerchiamo di rispondere a quest'esigenza grazie alla collaborazione con la Onlus Udito Italia, che collabora con l'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è membro permanente del World Hearing Forum, che si è preoccupata di gestire tutta questa struttura. Noi mettiamo a nostra disposizione la nostra esperienza dell'ospedale "Monsignor Raffaele Dimiccoli" e del territorio rappresentato dal responsabile dell'Ambulatorio locale Dr. Paolillo."Dopo i controlli gratuiti, gli operatori hanno rilasciato una guida "Ascolta Responsabilmente" con le regole da seguire per un udito sereno e un gadget finale.Insomma, una buona occasione quella della giornata di ieri per imparare a sviluppare una coscienza sanitaria e a prenderci maggiormente cura di noi stessi.