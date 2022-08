Meteo, nell'attesa di Ferragosto continua il tempo instabile

Tra instabilità e minacce di pioggia, prosegue il tempo instabile in questi ultimi giorni prima di Ferragosto. Un peggioramento è previsto per la giornata di domani: infatti la Protezione Civile della Puglia ha diramatoper tutto il territorio pugliese dalle ore 08:00 di domani, venerdì 12 agosto, per le successive 12 ore.Si prevedono, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.Su Barletta in particolare domani si prevede, con vento debole e una maggiore possibilità di pioggia nelle ore centrali della giornata.