La Puglia resta zona arancione fino al 3 dicembre

Non è stata accolta la richiesta di Emiliano di zona rossa per Bat e Foggia

Tutta la Puglia, comprese le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani,. È il contenuto più rilevante per i nostri territori dell'ordinanza firmata nella mattinata di venerdì 20 novembre dal ministro della saluteLe misure relative a Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta sono state tutte rinnovate e resteranno in vigore per altre due settimane,secondo quanto previsto dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 3 novembre scorso.Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta restano perciò zona rossa mentre, conservando la stessa classificazione e le relative restrizioni graduate. Non accolto, pertanto, l'invito formulato dal presidente pugliese Michele Emiliano nei giorni scorsi a dichiarare zona rossa le province di Foggia e Bat.