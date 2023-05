La proposta di agevolazioni per residenti via Andria e via Callano approda in consiglio comunale

Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 183/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta Avvocatura (proposta n°26); Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 87/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta Avvocatura (proposta n°28); Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 94/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta Avvocatura (proposta n°30); Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 25/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta Avvocatura (proposta n°31); Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 75/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta Avvocatura (proposta n°54); Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 180/22 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta Avvocatura (proposta n°55); Agevolazioni IMU 2023 e TARI 2023 immobili ubicati in via Andria e via Callano interessati dai lavori di realizzazione dei sottovia via andria e via vittorio veneto zone precluse al traffico (proposta n°65).

Il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala consiliare, ubicata al piano rialzato dell'ex tribunale in via Zanardelli, per il giornoin prima convocazione con inizio alle ore 16,00.