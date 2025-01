La città di Barletta presente a Evolio Expo

Barletta è presente alla fiera dell'Olio EVO del Mediteranneo, "Evolio Expo". Questa mattina, presso la Fiera del Levante di Bari, l'inaugurazione dell'evento fieristico che vede Barletta protagonista con un proprio stand. L'iniziativa sostenuta dall'Amministrazione Comunale, grazie all'impulso dell'Assessorato alle Attività Produttive, vuol promuovere la tradizione e produzione olivicola della città di Barletta ai tanti stakeholders e visitatori della fiera.Presenti all'inaugurazione dello stand il vice sindaco Nicola Salvemini, l'assessore alle Attività Produttive Giuseppe Dileo, promotore dell'iniziativa, e l'assessore alla Cultura Oronzo Cilli.A rappresentare Barletta in fiera: Azienda Agricola Agrimaggiore di Dibenedetto Emanuele, Frantoio Oleario di Settanni Vincenzo, Frantoio Vallarella di Vallarella Michele, Associazione Terroir presidente Michele Dibenedetto.Evolio è una fiera internazionale B2B organizzata da Senaf con l'obiettivo di fare cultura su tutta la filiera dell'olio EVO e di creare importanti occasioni di business. Un evento dal forte respiro internazionale grazie alla presenza di ben 22 buyer esteri provenienti dai Paesi strategici per il settore, tra cui Usa (primo Paese importatore), Australia, Danimarca, Germania, Messico, Monaco, Paesi Bassi e Tunisia.EVOLIO Expo, sostenuta dal Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, da Pugliapromozione (Agenzia Regionale del Turismo) e dall'Associazione Nazionale Città dell'OIio, si propone così come punto d'incontro tra le eccellenze italiane e i mercati globali, favorendo lo scambio di competenze e il networking, elementi fondamentali per consolidare il ruolo dell'olio EVO italiano nel panorama nazionale e mondiale."Un'opportunità che abbiamo subito voluto cogliere – spiega l'assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Dileo. Dopo il riconoscimento di Città dell'Olio proseguono le attività dell'Amministrazione finalizzate a promuovere e rilanciare le eccellenze della Città di Barletta sui mercati nazionali e internazionali, coerentemente alla vocazione agricola della nostra città".Oltre alla presenza di acquirenti professionali italiani ed esteri, 161 espositori e 20 associazioni, enti e istituzioni, durante i tre giorni si svolgeranno ben 100 tra convegni e talk, corsi di formazione, panel test, aree dimostrative, corsi di assaggio di olio EVO, degustazioni, masterclass, laboratori, che coinvolgono associazioni, istituzioni, espositori e visitatori.La fiera è in programma da oggi fino a sabato 1° febbraio. È possibile richiedere il proprio ingresso all'evento fiera al seguente link: https://www.evolioexpo.com/biglietto.