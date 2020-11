L'esercito attiverà un ospedale da campo a Barletta con 40 posti letto

L'annuncio del Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia

«Dopo Calabria e Molise ieri anche la Regione Puglia ha inoltrato alla Protezione civile la richiesta di unper fronteggiare l'emergenza sanitaria». Ad annunciarlo è il Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.«L'Esercito, a cui va sempre il nostro grazie così come alla Croce Rossa italiana - ha aggiunto Boccia - attiverà nelle prossime ore, comprensivi di tutti i servizi, terapia intensiva e tamponi compresi, che allenteranno la pressione sulle reti sanitarie pugliesi.Questa guerra contro il Covid la vinciamo se combattiamo insieme, senza polemiche ma, con leale collaborazione, remando tutti nella stessa direzione: contenimento del contagio, messa in sicurezza degli operatori sanitari e rafforzamento delle reti sanitarie».