L’assessore al Bilancio Davide Campese a Bruxelles

In corso la Workexperience per la progettazione europea #Eurocamp2027

L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione finanziaria del Comune di Barletta, Davide Campese, partecipa, dalla data odierna sino al 26 maggio 2023, alla Workexperience per la progettazione europea #Eurocamp2027, programmata presso la sede della Regione Puglia di Bruxelles.La #Workexperience ha l'obiettivo di facilitare l'accesso ai Programmi Europei e alle opportunità del PNRR attraverso l'incontro con stakeholders, europrogettisti, funzionari delle Direzioni Generali della Commissione Europea e del Parlamento Europeo.Un obiettivo a cui l'Amministrazione comunale intende dare impulso è il progetto "Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro", al quale lo stesso Ente civico aderisce. "Punti Cardinali" è una delle misure sperimentali della strategia regionale "Agenda per il lavoro Puglia – il futuro è un capolavoro", promossa dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione nell'Agenda per il lavoro 2021-2027. È riservata a studenti, disoccupati, inoccupati tra i 15 e 29 anni che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi.