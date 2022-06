Interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria Barletta-Spinazzola

Prenderanno il via il 12 giugno e si concluderanno il 25 settembre gli interventi di manutenzione di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato) sulla linea Barletta-Spinazzola. Lavori che, una volta ultimati, miglioreranno la qualità e la regolarità del servizio sulla tratta interessata.La circolazione ferroviaria sarà sostituita con bus di modo da garantire la mobilità durante gli interventi.Quanto al dettaglio dei lavori di riqualificazione previsti, in prossimità della fermata disarà sostituita una travata metallica. Sono inoltre previsti lavori di consolidamento strutturale dellee di risanamento di quindici ponti dislocati lungo la linea.Gli orari e le soluzioni di viaggio sono consultabili sui canali di vendita dell'impresa ferroviaria.Durante i lavori l'accesso dalla strada provinciale "Salinelle" al sito archeologico di Canne della Battaglia sarà chiuso. Per raggiungere l'Antiquarium, la Stazione di Canne della Battaglia, gli spazi verdi, le Terme di San Mercurio, la Fontana di San Ruggiero e i fondi agricoli limitrofi, si potrà utilizzare la strada provinciale 142 con innesto dalla statale 93 (Barletta-Canosa di Puglia).